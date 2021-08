Elezioni, Maran sfida Salvini: prenderò più preferenze



Il capolista del Pd e assessore comunale all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran, sfida Matteo Salvini e si dice convinto di ottenere più preferenze del segretario della Lega. Maran lo ha sottolineato ieri sera durante il primo appuntamento della tre giorni (24, 25, 26 agosto) organizzata all’Arci Corvetto di via Oglio proprio per fare il punto sul percorso che va fatto da qui alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, parlando di "politica, sport e salute".



L'obiettivo principale del Pd - ha sottolineato il capolista Dem - è vincere con Beppe Sala a Milano e in tutti i singoli municipi. Poi si è detto sicuro di poter battere la Lega e lo stesso Salvini nel caso di una sua condidatura diretta (che Maran a questo punto auspica).