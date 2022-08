Elezioni, Matteo Renzi: "Sfido Berlusconi a Milano"

"Io mi candiderò in Lombardia. Credo che mi candiderò, se ho capito bene, nella stessa circoscrizione di Berlusconi, Milano 2, al Senato. L'ha deciso Calenda? L'abbiamo deciso insieme". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, al Tg2 Post.

Renzi su Crisanti: "Spero che non porti in Parlamento una cultura di lockdown illiberale e inutile"

Renzi ha anche commentato la candidatura, nelle liste lombarde del Pd, del virologo, Andrea Crisanti: "Ricordo con preoccupazione alcune frasi folli del virologo Crisanti e spero che non porti in Parlamento una cultura di lockdown illiberale e inutile. Se vince la linea del Pd, Crisanti al primo raffreddore finiamo tutti in quarantena".

Renzi: "Alleanza con Calenda un seme"

Nel corso dell'intervista, l'ex premier ha aggiunto: "Io penso che l'alleanza con Calenda sia un seme. Noi abbiamo lavorato bene insieme quando siamo stati al governo insieme. Abbiamo fatto una cosa che è Industria 4.0, che non è il reddito di cittadinanza e quota 100. È l'inizio di un percorso, il modello è quello francese di Emmanuel Macron e En Marche".