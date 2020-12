Elezioni Milano 2021, Fidanza (FdI): "Sala pone fine a teatrino"

Anche dalle opposizioni è commentato l'annuncio del sindaco di Milano Beppe Sala in merito alla sua ricandidatura. Così Carlo Fidanza, eurodeputato milanese di Fratelli d’Italia: "Finalmente Beppe Sala pone fine al teatrino di questi mesi sulla sua ricandidatura a sindaco. Forse in mancanza di alternative più allettanti annuncia che si ripresenterà e lo fa con un video irrituale il giorno di Sant’Ambrogio, a metà tra il messaggio di fine anno dal Quirinale e un comizietto di quart’ordine su quanto è stato bravo e quanta è migliorata Milano sotto la sua gestione. Ora che finalmente abbiamo chiarezza, spetta al centrodestra trovare quanto prima lo sfidante giusto per porre fine a dieci anni di malgoverno della sinistra e restituire ai milanesi una Milano più sicura, efficiente e moderna”.

Forte (Milano Popolare): "Ora il centrodestra non perda tempo"

"Dopo aver aspettato fin troppo, quasi che Milano fosse l'opzione C o D, il Sindaco ha annunciato la scelta di ricandidarsi" commenta in una nota il caporgruppo a Palazzo Marino di Milano popolare, Matteo Forte. "Al di là del giorno individuato per l'annuncio tanto atteso, con un video in cui si paragona nientemeno che a Sant'Ambrogio e che per la rilevanza della notizia rischia di oscurare i benemeriti giustamente premiati e celebrati con l'ambrogino, Sala ha fatto il suo. Giusto così. La palla ora passa nel campo del centrodestra - commenta il consigliere d'opposizione -, che non può perdere ancora tempo prezioso. Occorrono un candidato, una squadra ed un programma, in grado di inteloquire tanto con il mondo economico e produttivo che con i ceti più sacrificati in questi anni. Non serve un nome a tutti costi, ma serve quello di chi si dimostri capace di attirare dopo la crisi pandemica investimenti dall'estero, scoraggi l'esplodere di tensioni sociali rappresentando tanto quella parte della città che fino a prima del Covid ha goduto dei benefici della globalizzazione quanto le periferie, dove si concentrano maggiormente povertà e disagio sociale. Un figura insomma che non sia espressione del mainstream e della cultura radical chic che indossa le calzette arcobaleno, ma non per questo semplicemente aggressiva nei toni da campagna elettorale. Occorre una figura radicale nelle soluzioni amministrative da adottare, immaginando che le risposte alla crisi arriveranno solo uscendo dai ristretti confini della macchina comunale e dei suoi vincoli, per coordinare una pluralità di attori pubblici e privati che condividano risorse e progetti, facendo massa critica per risollevare Milano". Conclude Forte: "Milano popolare è a disposizione da subito, come lo è sempre stata, per costruire la migliore alternativa al modello amministrativo degli ultimi dieci anni".