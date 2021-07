Elezioni Milano 2021, i Riformisti preparano lo sprint con Sala

Elezioni Milano 2021, i Riformisti preparano lo sprint

Clima di grande fiducia ed entusiasmo nella serata di ieri allo Sporting Club di Milano 3 dove, alla presenza del sindaco di Milano Beppe Sala, si sono incontrati per un evento elettorale i candidati della lista dei Riformisti. A fare da maestro di cerimonie il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi, principale artefice con Sergio Scalpelli di un progetto che è un autentico laboratorio, e che vede correre assieme sotto il medesimo simbolo renziani, Azione, Alleanza Civica, +Europa, oltre ad altre realtà come Base e Per l’Italia con l’Europa. Sulla scia dei dati lusinghieri di alcuni recentissimi sondaggi, Librandi arriva a sbilanciarsi davanti ai suoi: "Possiamo farci del male solo noi". Queste le sue parole ad Affaritaliani.it Milano:

Librandi, come sta andando la campagna dei Riformisti?

Siamo sereni, grazie alle nostre tre capolista (Giulia Pastorella, Azione, Laura Specchio, Civici, Alessia Cappello, Italia Viva, ndr), alla presenza del sindaco e non solo

Cos'altro vi sta dando fiducia?

Non si tratta solo di sondaggi, ma del grande lavoro che stiamo facendo e di cui siamo molto soddisfatti. Abbiamo una lista con grandi personalità dotate di competenze specifiche. Noi siamo i dragoni... e chi vuole intendere intenda

E' l'entusiasmo di una notte elettorale di mezza estate

Ma la nostra serenità si basa su specifiche concretezze. Abbiamo la consapevolezza di poter gestire una città come Milano con persone preparate, responsabili e di talento

Presenti alla serata tutti i principali candidati, da Alberto Veronesi alle tre donne menzionate da Librandi e che i Riformisti hanno voluto con una scelta significativa mettere a capo della propria lista. "Esprimiamo la nostra soddisfazione per portare avanti questo esperimento di portata nazionale - commenta Pastorella - I nostri nomi e i nostri temi sono chiari, vogliamo che Milano funzioni meglio. Che Milano sia sempre più Milano, come recita la campagna comunicativa della coalizione". "Quello di questa sera è un momento importante che suggella il percorso non scontato di una lista che raccoglie anime diverse e tante parti significative della città- aggiunge Specchio - Mettiamo a disposizione il contributo di competenze e storie diverse, le migliori energie per sostenere Milano in una fase complicata". "Ora è il momento in cui si entra nel vivo - conclude Cappello - l'entusiasmo e la fiducia oggi sono tangibili, come testimoniato anche dalle spinta data dalle parole di Sala. La squadra c'è ed è pronta a dare il massimo".