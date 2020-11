Elezioni Milano 2021, il sondaggio: senza Sala, centrodestra avanti

Elezioni a Milano nel 2021, centrodestra in vantaggio se Beppe Sala non si ricandida. Questo lo scenario fotografato dal sondaggio realizzato da Antonio Noto per Il Sussidiario. Il giudizio dei milanesi interpellati resta infatti positivo sul sindaco in carica, anche se in flessione (il 52% dei milanesi lo promuove, ma Sala aveva toccato anche il 64% di popolarità). E una sua ricandidatura lo vedrebbe favorito.

Più incerti gli scenari che non prevedono la ricandidatura di Sala, con i due schieramenti molto vicini ed il centrodestra in leggero vantaggio. E con i Cinque Stelle possibili ago della bilancia.

Ma quali i possibili candidati? Secondo il sondaggio pubblicato dal Sussidiario, nessuno degli assessori della Giunta milanese avrebbe un appeal sufficiente a ereditare la carica di Sala. Grado di fiducia e notorietà si situano per tutti sotto al 50%. Pescando dunque nel bacino dei civici, il nome che parrebbe più forte è quello di Tito Boeri (79% di notorietà, 62% di fiducia, 40% che ritiene farà meglio di Sala). E a centrodestra? Il rettore del Politecnico Ferruccio Resta gode di relativa notorietà (38%) e di fiducia al 46%. Il gradimento per l'ex assessore ed ex ministro Maurizio Lupi è 70% di notorietà, 44% di fiducia. Entrambi, pur con profili ben diversi, rappresentazioni di un centrodestra dal volto moderato.

E Silvio Berlusconi, la cui possibile candidatura a sindaco di Milano è stata una suggestione qualche tempo fa? L'ex premier ottiene come facile immaginare un livello di notorietà del 100%. Ma la fiducia attorno al suo nome è bassa, sotto al 33%. Nella simulazione dei principali scontri diretti ad un eventuale ballottaggio, Boeri, il miglior candidato del centro-sinistra, pareggia con Lupi (50% a 50%) e perde di misura con Resta (48% a 52%). Tutti gli altri match sono vinti dai candidati del centro-destra.