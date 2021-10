Elezioni Milano: donne e giovani hanno votato per Sala

Il voto delle donne di Milano e' andato per lo piu' a Giuseppe Sala, sindaco confermato del capoluogo lombardo: ben il 61,2%, contro il 39,8 di cinque anni fa. Quindi un incremento del 21,4%, superiore al complessivo +16% che Sala ha registrato rispetto al voto amministrativo del 2016, quando ottenne il 41,7. Lo dice l'istituto SWG nella rilevazione fatta su un campione rappresentativo di 2mila elettori residenti a Milano, con dati poi riponderati sulla base dei numeri reali del Viminale. In sostanza, il sindaco riconfermato ha conquistato il voto femminile nel corso del primo mandato ed e' stato un 'tesoretto' importante per avere la vittoria gia' ieri.

Se invece si guarda al voto per fasce di eta', quello dei giovani ha registrato un +35,7% a favore di Sala nella fascia 18-24, superiore a quello ottenuto cinque anni fa (35,6%) e toccando il 71,3%. Forte incremento - il 31,7% - anche nella fascia 25-34 anni, mentre e' stato intorno al 16% nella fascia 45-54 anni. L'incremento piu' contenuto, il 3%, nella fascia 55-64 anni. Quanto al titolo di studio, due terzi dei laureati hanno scelto Sala, con il 65,2%, mentre il candidato del centrodestra, Luca Bernardo, il risultato migliore su questo specifico terreno lo ha ottenuto tra i meno scolarizzati, con il 39,1%. Capitolo motivazioni alla base di una scelta o del'altra: Sala e' stato scelto da chi l'ha votato in quanto ritenuto il piu' competente (44%), il piu' serio (29%), e' figura in grado di cambiare le cose (14%). A favore di Bernardo hanno giocato altre motivazioni da parte di chi l'ha votato: e' sostenuto dal partito che voto (42%), ha proposte credibili (15%), e' il piu' competente (13%).