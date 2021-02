Elezioni, Milano in Comune: sì a Gabriele Mariani come candidato sindaco

Elezioni, Milano in Comune: sì a Antonio Mariani come candidato sindaco

Sì alla candidatura a sindaco dell'architetto-ingegnere Gabriele Antonio Mariani e sì ad una “larga coalizione rosso-verde” come sollecitato nelle scorse settimane dalla Rete dei Comitati milanesi. E’ quanto sancisce la mozione approvata ieri sera, all’unanimità, dal coordinamento dell’Associazione Milano in Comune – Sinistra e Costituzione secondo cui sussistono “ancora oggi più del 2016, tutte le motivazioni politiche che hanno portato, cinque anni fa, alla decisione di costituire una lista che potesse rappresentare un'idea differente di città rispetto a quanto prospettato dalle coalizioni di centrodestra e centrosinistra e che si misurasse con il consenso degli elettori e delle elettrici alle elezioni amministrative del Comune di Milano”. Lo riporta Mianews.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo di riportare in Consiglio Comunale Basilio Rizzo, e grazie al suo infaticabile lavoro, e al nostro sostegno esterno, siamo stati in grado di far emergere molti dei disegni politici che di fatto andavano contro l'interesse della cittadinanza milanese, o quantomeno di una grande parte. Abbiamo dato voce a chi si opponeva (e ancora si oppone) all’idea di privatizzazione del trasporto pubblico locale, ci siamo uniti a chi si opponeva al vergognoso progetto di cementificazione del quartiere San Siro, abbiamo potuto essere una voce diversa, importante e soprattutto utile. Per tutti questi motivi e per molteplici altri - si legge nella moazione - diamo mandato agli organismi dell'Associazione di farsi promotori di un'immediata interlocuzione con le forze politiche interessate, sia quelle che hanno sostenuto il progetto cinque anni fa che quelle che si sono avvicinate negli ultimi mesi alla nostra Associazione riconoscendone il lavoro e il valore, per ricostituire la lista elettorale “Milano in Comune”, aperta a tutte le cittadine e a tutti i cittadini milanesi che vogliono impegnarsi per una città che ponga al primo posto il bene delle persone che la abitano e la vivono.In questo senso, accogliamo, favorevolmente l'invito lanciato da numerosi membri della Rete dei Comitati milanesi, finalizzato alla costituzione di una larga coalizione rosso-verde che rifletta questo tipo di progettualità a cui ci sentiamo aderenti. Per questo siamo disponibili fin da ora a un confronto con chi interessato a tale progetto.

Anche l’appello di numerose personalità, attive nei vari comitati ambientalisti milanesi, che auspica la formazione di una lista ecologista, non solo a parole ma basata sui fatti di chi ha fatto della difesa dell’ambiente nella nostra città la priorità della propria azione politica, incontra il nostro plauso e interesse e ci auguriamo che riesca a portare a compimento il progetto.Nel merito, apprezziamo la figura dell'architetto-ingegnere Gabriele Antonio Mariani, proposto dallo stesso appello quale candidato alla carica di Sindaco. Intendiamo da subito confrontarci con lui per verificare la concordanza dei punti programmatici che intendiamo proporre alla città in un’ottica di reale cambiamento, in difesa dell'ambiente e non solo, e per la tutela sociale di ogni persona che abita e vive la città di Milano”.