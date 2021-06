Elezioni, la Lega lancia la campagna social "Idee per Milano"

Parte oggi #IDEEPERMILANO, campagna social della Lega di Milano. “A partire da oggi, ogni giorno, sui profili social della Lega Salvini Premier di Milano, verrà lanciata una proposta o un’idea per migliorare Milano e i suoi quartieri” spiegano Stefano Bolognini, Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier di Milano e Samuele Piscina, Vicecommissario e Responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier di Milano. “In queste ultime settimane – affermano gli esponenti della Lega – abbiamo raccolto, prima attraverso i tavoli tematici con esperti nei singoli campi, poi online e direttamente tra i cittadini ai gazebo, tante idee e tante proposte dai milanesi per rilanciare la città. La Giunta Sala in questi anni ha mostrato tutto il suo immobilismo e le sue carenze, è giunta l’ora di lanciare idee concrete perché Milano, con un nuovo sindaco, possa cambiare passo e tornare ad essere il punto di riferimento non solo per le piste ciclabili insensate che aumentano traffico e smog o per i ritardi biblici nelle grandi opere progettate dalle passate Giunte di centrodestra, oppure per l’aumento tangibile di degrado e illegalità dovuto ad un sostanziale disinteresse per il tema, cruciale, della sicurezza”.