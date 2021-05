Elezioni Milano, La Russa: "Spero il centrodestra scelga in 24 ore"

"Oggi abbiamo ricevuto una lettera con primo firmatario il professor Bozzetti della Cattolica in cui mi segnalano Maurizio Dallocchio, professore della Bocconi, è un candidato lodevole. C’è anche la signora Racca e ci sono altri candidati. Credo che siamo ormai al punto nel quale è necessario scegliere per cui mi auguro che da qui a magari solo 24 ore si arrivi alla scelta definitiva per Roma e Milano". Lo ha detto Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, questo pomeriggio a margine di una conferenza stampa di Fratelli d'Italia convocata per presentare l'iniziativa in occasione del 2 Giugno tesa al conferimento al Milite Ignoto della cittadinanza onoraria da parte dei comuni italiani. Come riporta Mia News, La Russa ha precisato che la scelta del candidato, "secondo me potrebbe esserci già domani". Il senatore, rispetto al nome di Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, ha detto:"Sono molto rispettoso, la conosco da tanto tempo, è una signora per bene, credo che abbia le qualità così come Dallocchio, così anche Roberto Rasia dal Polo. Aspetto la proposta che Salvini si è riservato di fare".