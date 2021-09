Elezioni Milano, Sala stacca Bernardo. Il sondaggio Ipsos



Beppe Sala sarebbe in netto vantaggio su Luca Bernardo. Almeno stando al sondaggio Ipsos di oggi commissionato dal "Corriere della Sera”: secondo quanto emerge Sala sarebbe al 49 per cento delle preferenze dei milanesi, con Bernardo al 34,9 per cento.



Secondo l'istituto di ricerca diretto da Nando Pagnoncelli, dunque, al netto di una quota di indecisi che si aggira sul 25 per cento, il 49,5 per cento degli intervistati voterebbe per Sala, mentre il 34,9 per cento voterebbe per Bernardo. Se le cose dovessero andare così alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre si andrebbe comunque al ballottaggio due settimane più tardi, ma con una sfida molto più rilassata per il sindaco uscente, che a quel punto non rischierebbe la sconfitta.

Se la sfida è tra i due principali contendenti, ci sono anche gli altri candidati per Palazzo Marino che rimangono però su numeri molto bassi: la candidata del Movimento Cinque stelle Layla Pavone otterrebbe il 6,4%, mentre Gianluigi Paragone (Italexit) si fermerebbe al 3 per cento.



Per quanto riguarda le liste, il Pd si confermerebbe primo partito a Milano col 23,5 per cento, seguito dalla lista civica del sindaco Sala col 16,4 per cento. Nel centrodestra, secondo Ipsos al momento Lega e Fratelli d'Italia sono appaiati al 13,1 per cento.