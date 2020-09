Elezioni, Sala: la mia ricandidatura? "Non aspetterò Natale"



Non scioglie ancora la riserva sulla ricandidatura il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Una decisione che il primo cittadino non vede in questo momento come prioritaria. "Non e' una questione di tattica, è una questione di consapevolezza delle tante cose che c'e' da fare. Mancano nove mesi e sono veramente tantissimi, per cui in questo momento, senza dare date, la priorita' e' stare molto concentrati su Milano e sto lavorando con la giunta anche per preparare un percorso che e' ampiamente avviato, ma e' il momento di raccogliere le opinioni dei milanesi. Credo che sia il momento in cui e' necessario un pensiero collettivo, quindi la mia non e' tattica, ma e' la volonta' di rimanere molto concentrato con la mia giunta sulle cose da fare", ha spiegato Sala a margine della cerimonia di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in piazza Diaz.



Ammettendo che l'esito delle Regionali di settembre potra' influenzare quello della Comunali di primavera e che si tratta di "un passaggio non semplice", il sindaco ha osservato pero' che "d'altro canto la storia recente ci ha detto che in sei mesi l'opinione della gente cambia radicalmente, per cui manca ancora veramente troppo. Oggi non credo che avrebbero senso sondaggi o troppe speculazioni su come saremo a maggio o giugno".

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se l'annuncio della candidatura possa arrivare a dicembre come fu nel 2016, Sala ha risposto: "No, non penso. Io non voglio mettere in difficolta' nessuno nel caso non mi ricandidassi. Come credo possiate apprezzare e come vedrete molto anche nei giorni prossimi, sto lavorando con intensita' per il futuro di Milano. E' da escludere che io non ci stia pensando a ricandidarmi. Sto facendo una serie di valutazioni che hanno carattere personale, per cui non voglio mettere in difficolta' nessuno, ma in questo momento il mio pensiero e' molto meglio che stia sul pezzo, che stia concentrato". "I problemi della citta' ci sono. Su alcuni problemi abbiamo trovato una via che puo' piacere o meno"; ha aggiunto il primo cittadino, portando come esempio la mobilita' e il caro affitti. "Io sono consapevole del fatto che ci sia molto da fare, pero' i problemi ci sono oggi. Puoi dire ai milanesi 'parliamo della visione di lungo termine', anzi devi dirlo, ma siccome i problemi sono immediati bisogna lavorare anche sul breve", ha concluso il sindaco. ì