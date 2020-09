Elezioni, Salini: "Forza Italia lanci una costituente dell'area moderata"

«I risultati in Toscana, Puglia e Campania devono spingere il centrodestra ad una seria autocritica. In particolare è fondamentare che Forza Italia riparta dal territorio e lanci subito una costituente dell’area moderata e liberale, oggi orfana di rappresentanza, area che può e deve tornare centrale e maggioritaria nel centrodestra, dove la trazione sovranista mostra tutti i propri limiti": è l'appello lanciato da Massimiliano Salini, europarlamentare e coordinatore di Forza Italia in Lombardia. Che prosegue: "Forza Italia ha un enorme potenziale inespresso da recuperare: a tirare sono i candidati messi in campo in quanto stimati e competenti, coerenti con la tradizione moderata e liberale del movimento azzurro, con una storia e un leader unici, e radici culturali tanto solide da potervi ricostruire il centrodestra del futuro».

«Dove ci sono candidati riconoscibili e credibili in quanto espressione della società, delle professioni e dell’impresa che fanno grande il Paese, il partito tiene. Ma per tornare a catalizzare su larga scala i voti degli elettori, occorre resistere alle tentazioni del sovranismo-populista e dare vita rapidamente ad un ampio contenitore politico rinnovato lavorando sodo sui territori, un movimento di centrodestra dove possano riconoscersi i milioni di cittadini che costituiscono “l’Altra Italia” a cui fa giustamente spesso riferimento il presidente Berlusconi, la maggioranza silenziosa di cittadini che appartengono all’area moderata, conservatrice, cristiana e liberale, ma che non votano o votano liste civiche perché delusi dall’attuale politica. E’ questa la sfida da vincere».