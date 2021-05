Elezioni, Salvini: "Milano e Roma, problema di abbondanza di candidati"

"Semmai c'e' un problema di abbondanza" di candidati, "preso atto e ringranziando Albertini e Bertolaso per impegno che ci sara' anche se non in prima persona, non ci sono uno o due nomi ma una decina di rilievo. Lunedi' faremo un incontro, non so se conclusivo ma sicuramente utile, io penso che nei prossimi mesi romani e milanesi avranno a disposizione alternative valide sia a Raggi che a Sala". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini a 'Radioradio'. "Il centrodestra sara' unito, non voglio essere eccessivamente ottimista ma penso che il cambiamento sia a portata di mano a Roma e Milano", ha continuato.