Elezioni, Silvia Roggiani: "A Milano Pd è il primo partito"

“Se in Italia la vittoria della destra è netta, a Milano città il Partito Democratico si conferma primo partito vincendo tre collegi uninominali su quattro, a dispetto dei sondaggi di agosto che raccontavano di un possibile ‘ribaltone’ rispetto alle amministrative dello scorso anno dopo la scelta di Calenda di correre fuori dal centrosinistra. La certezza è che, in termini assoluti, rispetto alle comunali del 2021, il Partito Democratico in tutta la città, anche nei quartieri considerati più periferici, ha aumentato i voti. Le elettrici e gli elettori hanno premiato il nostro lavoro capillare sul territorio".

Roggiani: "Ripartiremo da un PD sempre presente sul territorio"

Nella città metropolitana, la sconfitta di Fiano, Romano, Ramoni, Albini, Bettinelli, Mangili e Librandi che instancabilmente hanno portato avanti una straordinaria campagna elettorale in questo mese e mezzo, ci deve interrogare. A loro un sentito grazie. Ripartiremo da un PD sempre presente sul territorio e dalla credibilità e dal lavoro delle nostre amministratrici e dei nostri amministratori allargando ancora di più le opportunità in tutta l’area metropolitana”. Così la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani.