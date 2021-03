Elezioni Torino 2021, Tresso di Alleanza Civica dà la propria disponibilità

Nell'incontro in programma tra le forze del centrosinistra torinese per individuare il candidato Sindaco si parlerà della disponibilità di Francesco Tresso, Consigliere comunale ed esponente di Alleanza Civica per Torino, che ha pubblicamente offerto alla coalizione la propria candidatura a Sindaco. Dal movimento civico nazionale sono giunti molti apprezzamenti. Dopo il sostegno dato da Alleanza Civica del Nord, attraverso una nota della presidenza, oggi tre esponenti civiche di Milano, Savona e Torino rinnovano l'apprezzamento per la scelta di Tresso.

"È una scelta significativa - dice Laura Specchio, Capogruppo di Alleanza Civica in Consiglio comunale a Milano - non solo per il movimento civico torinese, che già con "Torino va avanti" aveva dimostrato la sua consistente presenza in settori sociali molto ampi della realtà torinese. Sarebbe, infatti, un esempio e un simbolo per tutte le realtà civiche impegnate ad andare " oltre" il vecchio sistema di alleanze dei partiti. In particolare questo vale per le sfide che nel nord-ovest interessano città come Savona in Liguria e Milano in Lombardia; così come anche nelle regioni del Centro Italia (Umbria in particolare) e nelle esperienze di "Mezzogiorno Federato". Più in generale - conclude Laura Specchio - la scelta di Tresso è importante perchè riguarda il tentativo, anche sul piano locale, di andare in discontinuità con l'ormai logoro confronto tradizionale".

"Concordiamo con l'amico Tresso, che partecipa alla nostra associazione sin dall'inizio della sua costituzione - dice da Savona PierCarla Delpiano - quando dice che bisogna partire dalla necessità di allargare il perimetro del centrosinistra a un mondo che ormai rischia di essere soltanto quello dei militanti, ripartendo dal territorio proprio in quell'azione promessa da Enrico Letta che chiede di guardare oltre il confine degli accordi delle correnti interne al Partito Democratico ".

“Francesco Tresso è un grande uomo civico. Una persona seria che ha lavorato 5 anni in Consiglio Comunale con serietà e impegno nella costruzione di un percorso volto al bene comune della nostra città - sottolinea Patrizia Ghiazza, già portavoce del movimento "Sì Torino va avanti" (Madamine) - Francesco ha un profilo di alta statura, sono certa che, con il suo stile inclusivo e aggregante, saprà formare e riunire intorno a sé una squadra di valore e di solide competenze, pronta per il rilancio della città”.

Francesco Tresso oltre che essere uno dei fondatori di Alleanza Civica del Nord (sin dalla prima Assemblea di Verbania) ha attivamente collaborato con Capitale Torino e Laboratorio Civico.A lui è arrivato anche il sostegno delle rappresentanze delle più importanti realtà civiche, che poco più di un mese fa, in un Convegno nazionale chiamato Non- Congresso, cui hanno partecipato tra gli altri Piero Bassetti, Giuliano Pisapia, il direttore de Linkiesta Christian Rocca, Ettore Rosato, Sergio Scalpelli, Benedetto Della Vedova e moltri altri, avevano proprio discusso di come superare lo stallo dei vecchi partiti sperimentando già dalle prossime Amministrative nuove aggregazioni di tutte le forze civiche, riformiste, ambientaliste e radicali, disponibili ad andare "oltre" i vecchi schemi politici con lo scopo di portare le grandi città fuori dai disastri della pandemia e verso una immediata ripresa dello sviluppo.