Elezioni Ue, chiusura di campagna elettorale per Librandi: 5 giugno a Milano

Elezioni europee, chiusura di campagna elettorale per Librandi: 5 giugno a Milano

Appuntamento il 5 giugno a Milano per la chiusura della campagna elettorale di Gianfranco Librandi, candidato alle Europee per la lista Stati Uniti d'Europa. All'apericena parteciperanno anche Matteo Renzi e Raffaella Paita e sarà l'occasione per fare il punto su quanto fatto fino a questo momento e su che cosa ci aspetterà dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno.

L'appuntamento è al 55 Milano, in via Piero della Francesca 55 (Milano) alle ore 20:00.