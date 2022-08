Elicottero da turismo precipita a Sondrio: un morto e un ferito

Un piccolo elicottero da turismo e' precipitato poco dopo le 18 di mercoledì 10 agosto in un prato di localita' Torchione, nel comune di Albosaggia alle porte di Sondrio. Il pilota di 60 anni e' morto nello schianto mentre e' sopravvissuto l'altro occupante, un giovane di 17 anni, che e' stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per cause ancora da accertare (avaria o errore umano) il velivolo, un Robinson R22 preso a noleggio, si e' incagliato in un cavo che univa due tralicci dell'alta tensione. Le indagini sono affidate ai carabinieri, coordinati dal procuratore Piero Basilone.

Elicottero precipitato ad Albosaggia, accertamenti sul rapporto tra i due occupanti

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Sondrio sulle cause dell'incidente e anche sul rapporto che legava i due occupanti del piccolo elicottero. Inizialmente sembrava che fossero padre e figlio. Un dettaglio che, pero', al momento non trova riscontro tra i militari dell'Arma, coordinati dal procuratore Piero Basilone e dal pm Stefano La Torre. L'area dello schianto e il relitto del Robinson R22 nero sono stati sequestrati per svolgere tutti i rilievi.

Albosaggia, avviata una inchiesta di sicurezza

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta di sicurezza in merito all'elicottero da turismo precipitato in un prato nel territorio comunale di Albosaggia, in provincia di Sondrio. L'ente ha inviato, si legge in una nota, un investigatore sul luogo dell'evento per l'effettuazione del sopralluogo operativo.