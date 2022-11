Elisa Esposito, esce il libro della prof del corsivo

Elisa Esposito, prof del corsivo, annuncia il suo primo libro, in uscita il 29 novembre per Mondadori. Ecco il post con cui ha annunciato la pubblicazione su Instagram: "Finalmente posso dirvelo! È da mesi che lavoro a questo progetto e sono contentissima di renderlo pubblico anche a voi, aspettavo questo giorno più di qualunque altro".

Elisa Esposito: "Il cörsivœ ormai è diventato così virale che le lezioni su tiktok non bastavano più per insegnarvelo"

Il cörsivœ ormai è diventato così virale che le lezioni su tiktok non bastavano più per insegnarvelo, perciò ho deciso di creare un vero e proprio"All’interno di questo libro troverete segreti su di me che non ho mai raccontato a nessuno ma soprattutto scoprirete le regole grammaticali e consigli su come parlare in cörsivœ come la pröf…"