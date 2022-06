Elisa Esposito, la 19enne milanese "prof di cörsivœ" star di TikTok. VIDEO

Elisa Esposito, la 19enne milanese "prof di cörsivœ" star di TikTok

E' ormai divenuto un fenomeno di costume che ha superato i confini di TikTok: la prof di cörsivœ Elisa Esposito è il personaggio web del momento e si moltiplicano interviste e partecipazioni tv, mentre la 19enne continua a tenere le sue particolari lezioni sui social.

Elisa Esposito, irresistibile ascesa su TikTok

La milanese ha aperto il suo profilo TikTok a fine 2020, raggiungendo ben 800mila follower. Sul social cinese è nota come la Prof per il suo look da insegnante. E proprio con la sua attitudine da professoressa ha iniziato a giugno a tenere lezioni di cörsivœ, con cui già si divertiva almeno da qualche mese. Di cosa si tratta? Di una parlata che trascina in modo buffo le vocali e con un tono di voce simile ad una cantilena. Di fondo, un modo per prendere in giro il modo in cui parlerebbero le giovani milanesi snob e radical chic. Giochi linguistici tra ragazzi che non ha inventato Elisa, che si è tuttavia affermata come la più convincente interprete di questa tendenza, divenendo virale con i suoi video.

Lezioni di cörsivœ: i boomer non capiscono l'ironia e insultano Elisa Esposito

Con il grande successo sono arrivate inevitabilmente anche le polemiche e gli insulti, soprattutto da parte di follower che l'hanno conosciuta solo a partire dal video di giugno, che ha superato i due milioni di views. E che in molti hanno guardato senza cogliere l'ironia di fondo con cui la 19enne pubblica questi video. Specie chi è di una certa età ed oggi viene definito "boomer"

Il cörsivœ nella musica: Blanco, Sangiovanni, Madame...

Nel frattempo il fenomeno è esondato anche fuori da TikTok e tra gli addetti ai lavori del settore musicale c'è chi ha ad esempio colto la stessa tendenza a esprimersi in una forma di cörsivœ nelle proprie canzoni da parte di diversi artisti amati dai giovanissimi come Blanco, Sangiovanni o Madame