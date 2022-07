Elisa Esposito, la prof del corsivo: "A Milano poco sicura di notte"

Il cörsivœ... quel modo di parlare trascinando le parole e allungando le vocali, non l’ha inventato lei. Ma di certo Elisa Esposito l’ha reso virale con le sue lezioni. Classe 2003, originaria di Milano, Elisa è ormai una star sui social.

I numeri di Elisa Esposito su TikTok e su Instagram

Su TikTok, da dove ha lanciato le lezioni su questo modo di parlare che riproduce una cantilena, a tratti irritante ma sicuramente divertente, conta oltre 937mila follower mentre su Instagram se ne contano 311mila.

Esposito: "Parlano così le ragazze del centro di Milano"

Di lei ormai si parla e si legge ovunque. Racconta ad Affaritaliani.it Milano: “Ho cominciato a fare video sul corsivo perché qualche mese fa un follower, commentando un mio video, mi ha fatto notare come avessi questa cadenza particolare. Parlano così le ragazze di Milano del centro: magari non se ne accorgono ma parlano in questa maniera”.

"Le critiche le ignoro, il corsivo esisteva già sui social"

Il corsivo, secondo Elisa, esisteva già su TikTok e sugli altri social. “Non mi aspettavo – prosegue – questo successo. Ma ha funzionato, per me, creare il personaggio della prof del corsivo”. Naturalmente le critiche non le sono mancante. In tanti la accusano di parlare in un modo che non esiste. Ma Elisa ignora gli attacchi: “Non mi interessano, me le faccio scivolare addosso: servono anche quelle”.

"Mi piace la musica italiana: amo Gue Pequeno e Marracash"

Elisa si presenta spesso nei suoi video con il suo compagno con cui condivide le lezioni. Ma Elisa ha anche altre passioni: “Ascolto molta musica italiana, stimo da quando sono piccola, Gue Pequeno e Marracash. Non guardo la tv e non leggo molto. Per dieci anni ho fatto nuoto, l’ho lasciato quando mi hanno chiesto di praticarlo a livello agonistico”.

"Mi sento poco sicura quando cammino da sola a Milano"

Elisa è ormai un influencer. Così come Chiara Ferragni che, negli ultimi giorni, ha denunciato un problema di sicurezza a Milano. Anche Elisa racconta “di sentirsi poco sicura a Milano quando cammino da sola soprattutto di notte. C’è gente poco raccomandabile. Oppure, quando cammino per strada, dalle macchine arrivano colpi di claclson e commenti poco gradevoli”.

Nonostante ciò, la prof del corsivo ama Milano. E continua a riscuotere successo scimmiottando la parlata delle ragazze del centro.