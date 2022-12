Elisa Esposito, la prof del corsivo. Ecco la sua giornata tipo

E' da poco uscito il suo libro "Manuale del Cörsivoe", su Instagram macina migliaia di follower (415mila) e su OnlyFans posa in bikini. Ma Elisa Esposito, in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, si "definisce timida".

Elisa Esposito, dalla scuola di estetista ai corsi di corsivo

Ha 19 anni ed è diplomata estetista. Ma la sua fama l'ha raggiunta scimmmiottando il modo di parlare "delle ragazze belle di Milano". "Vocali dilatate, qualche "o" che diventa una "e", una presa in giro dei toni delle ragazze bene di Milano" - si legge sul Corsera.

Elisa Esposito, ecco la giornata tipo

Racconta al Corriere di alzarsi, accompagnare suo padre a fare la spesa per poi dedicarsi a due video su TikTok. Non da certezze su quante ore passa davanti alle camere.E poi naturalmente incontra il suo ragazzo. Con Davide Gentile, 24 anni, c'era stato un allontanamento. Poi sono tornati insieme. "Lui lavora in una roba di informatica, non l'ho mai capita. Con numeri e codici strani.

Elisa Esposito, il libro e le critiche

Elisa passa le sue giornate tra Tik Tok e OnlyFans e qualche serata nei club ma non rivela nè i numeri nè un'indicazione di massa dei suoi guadagni. E poi si è dedicata a un libro, pubblicato con Mondadori Electa, che l'ha gettata in un vortice di critiche. Non ha particolari programmi per il futuro. "Se TikTok dovesse chiudere, si vedrebbe bene come make-up artist".Nel frattempo si gode il successo e prova a scansare le critiche.