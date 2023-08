Elisa Esposito, la prof è stanca: "Il cörsivœ non lo sopporto più"

Era diventata famosa proprio per il cörsivœ, la lingua che parlerebbero le ragazze della Milano bene. Ora Elisa Esposito, che di quel linguaggio si è qualificata come prof, scrivendoci anche un libro, annuncia di essersi stancata.

In un video, pubblicato due giorni fa su TikTok, la ragazza si mostra in bikini sulle note de "La Canzone in Corsivo" e in una scritta si esprime così: "Finalmente posso dirlo: il cörsivœ non lo sopporto più". E nella didascalia rincara: "Vi giuro".

Elisa Esposito: "Non mi pentirò mai, il cörsivœ mi ha fatta conoscere in tutta Italia"

Alcuni fan le hanno fatto notare che sul braccio Elisa mostri ancora un tatuaggio con la scritta "amioe", una nota a cui lei ha ribattutto in un altro video, pubblicato poche ore fa: "Non mi pentirò mai, il cörsivœ mi ha fatta conoscere in tutta Italia. Mi ha regalato opportunità magnifiche, ho vissuto esperienze stupende".