Elisa Esposito, la star del corsivo si "offre" su Only Fans

Elisa Esposito, la star del corsivo promette "foto sexy" su Only Fans

Divenuta la star di TikTok, come professoressa del cörsivœ, una parlata che definisce “un modo per prendere in giro le ragazze milanesi”, e poi di Instagram, dove conta 292mila follower, Elisa Esposito ha un account anche su OnlyFans. La piattaforma dove i creator offrono video privati a pagamento.

Elisa Esposito: "Tante fotine sexy" su Only Fans

Nella descrizione della sua pagina, Elisa promette “tante fotine sexyy”, naturalmente a pagamento: 7 dollari e 50 per 31 giorni fino a 44 dollari per 6 mesi. “Ho iniziato a febbraio scorso, aiutata dalla mia agenzia. Lì posto contenuti non pubblicabili su altri social”, ha spiegato proprio la giovane tiktoker in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano.

Ormai il successo della 19enne milanese attraversa ogni media. Di recente, è stata anche ospite del programma Propaganda Live, su La 7, dove ha letto, in cörsivœ, il discorso di Giorgia Meloni in Spagna.