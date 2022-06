Elton John a Milano, orari, scaletta e come arrivare

Elton John è il grande ospite atteso domani, sabato 4 giugno, allo stadio di San Siro. Il concerto di Milano potrebbe essere davvere l'ultima occasione in assoluto per i fan italiani per vederlo dal vivo.

Orario di inizio alle 20, apertura dei cancelli alle 16

L'orario di inizio del concerto è previsto per le ore 20.00, con apertura dei cancelli fissata per le ore 16.00: inutile dire che il consiglio è di recarsi a San Siro con largo anticipo, per evitare disagi e facilitare i controlli.

Ticket sold out, come arrivare a San Siro

I biglietti sono sold out da tempo. Per i fortunati che assisteranno al concerto, si può arrivare a San Siro prendendo la metropolitana M5 Lilla (fermata San Siro Stadio) e gli autobus/tram in direzione San Siro delle linee 49 (da piazza Tirana, fermata di via Harar) e 16 (da piazza Fontana, fermata al capolinea di piazzale Axum).

Divieto di vendita di superalcolici

Tra i provvedimenti presi in occasione del concerto di Elton John spicca il divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche - sia in forma fissa, sia ambulante - ed anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine. Il divieto è valido dalle ore 9.00 di sabato 4 alle ore 3.00 del mattino di domenica 5 giugno nell'area delimitata da piazzale Lotto, viale Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Tesio, via Harar, piazza Axum, via Piccolomini, via Rembrandt, via Diomede e via Ippodromo (è escluso dal divieto il servizio al tavolo in bar e ristoranti).

La scaletta del concerto

Ennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That's Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don't Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I'm Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night's Alright for Fighting

Cold Heart

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road