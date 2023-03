Ema nel quartiere a luci rosse ad Amsterdam, l'appello: "Trasferitelo a Milano"

"Amsterdam si prepara a trasferire il quartiere a luci rosse nelle vicinanze della sede dell'Ema, l'Agenzia europea per il farmaco. Gli oltre 900 dipendenti dell'Agenzia, i delegati internazionali e gli esperti sarebbero costretti ad attraversare, per raggiungere la sede della struttura, una zona insicura caratterizzata dalla presenza di spacciatori di droga ed alcolizzati, in un contesto di degrado". Lo afferma in una nota il capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, che ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella quale segnala i rischi e chiede il trasferimento a Milano, gia' candidata in passato ad ospitare la sede dell'Ema.

La lettera di Martusciello (FI) a Von Der Leyen: "Ema, riconsideri Milano"

"La scelta di una citta' come sede di un'agenzia dell'Unione europea - scrive Martusciello - e' fondata su requisiti indispensabili e criteri oggettivi come sicurezza, protezione ed accessibilita' della sede". L'eurodeputato invita quindi von der Leyen a riconsiderare la scelta della sede dell'Ema "in modo che ad essere prescelta - aggiunge - sia la citta' che offra le migliori condizioni nell'interesse dell'Agenzia, condizioni che gia' nel recente passato Milano ha dimostrato di poter ampiamente garantire".