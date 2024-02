Emanuele Monti nel cda di Aifa: "Valore a ricerca e pazienti"

Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare del consiglio regionale lombardo, è stato nominato nel consiglio di amministrazione della nuova Aifa. La nomina direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Così Monti: "Sono orgoglioso di poter contribuire fin da subito alla riforma di AIFA, con l'obiettivo di dare valore alla ricerca, l'innovazione e valorizzare i pazienti che devono avere un ruolo centrale nel disegno dei modelli di cura e assistenza".

Monti: "Porto in Aifa competenze tecniche e politiche maturate in Regione"

Monti ha aggiunto: "Porterò all'interno dell'Agenzia la mia competenza tecnica e politica in ambito sanitario maturata nel corso delle tre legislature regionali che mi hanno visto, tra i vari incarichi, Presidente della Commissione Sanità lombarda e relatore della riforma sanitaria LR 22 del 2021, affiancata dall'esperienza di oltre 15 anni come manager e Dirigente di importanti multinazionali. Il mio mandato - ha concluso Monti - sarà caratterizzato dalla freschezza di pensiero, essendo il primo under 40 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA".

Aifa: il nuovo presidente è Giorgio Palù

Il primo Cda dell'Agenzia italiana del farmaco sarà convocato entro febbraio. La fida è riformare l'agenzia, che oggi rappresenta 34 miliardi di euro di spesa annuale, con un tasso di crescita media del 6% annuo. Il neopresidente è Giorgio Palù.