Emendamento Lega al Senato: 20 milioni per l'Autodromo di Monza

"Grazie ad un emendamento presentato dai senatori della Lega e dal capogruppo Massimiliano Romeo, emendamento presentato in commissione Bilancio del Senato, nella Manovra economica sono stati inseriti 20 milioni da stanziare in due anni per l’Autodromo di Monza, patrimonio del nostro sport e del nostro automobilismo". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.