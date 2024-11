Emergenza Casa, Osnato a Italia Direzione Nord: "Una legge quadro per regolare urbanistica ed edilizia sociale"

Quali le iniziative del governo a contrasto dell'emergenza abitativa? Ne ha parlato Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze alla Camera dei deputati, tra i relatori protagonisti della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 25 novembre alla Triennale di Milano. Osnato è intervenuto nel panel "Emergenza casa: politiche abitative a confronto". "Il governo sta lavorando per affrontare l'emergenza abitativa, cercando di mettere insieme tutti gli attori coinvolti. Una proposta in discussione è quella di una legge quadro che regoli urbanistica ed edilizia sociale, con un focus su soluzioni più compatibili e sostenibili. Inoltre, è atteso un piano casa annunciato dal ministro Salvini".

Parallelamente, il Ministero dell'Economia sta preparando un piano per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, con un valore stimato di 400 miliardi, che potrebbe contribuire alle politiche abitative. "Nella legge di bilancio sono previsti incentivi fiscali già noti, ma c'è una preoccupazione per la mancanza di finanziamenti adeguati per l'edilizia. Si segnala che l'uso del Superbonus non ha avuto l'effetto di stimolare l'economia come previsto, e che l'intervento sul settore edilizio pubblico è stato molto limitato, contribuendo solo al 2% delle necessità", ha concluso Osnato.