Emergenza Coronavirus in Lombardia, anticipata la laurea per 150 infermieri

Coronavirus, anticipata la laurea per 150 infermieri

"Ad aprile 150 infermieri si dovevano laureare a Milano. Abbiamo chiesto la possibilita' di anticipare le lauree per potere immettere subito nel sistema queste risorse". Lo ha annunciato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa in regione per fare il punto sul Coronavirus. L'assessore ha spiegato di aver gia' parlato con con Remo Morzenti Pellegrini, presidente dei rettori Lombardi e rettore dell'Universita' degli studi di Bergamo, che si e' detto d'accordo. A Bergamo, spiega Gallera, "mi ha detto che faranno le discussioni di laurea in teleconferenza, on line. Cosi' gia' dal 10 di marzo ci sara' la possibilita' di avere piu' infermieri".

"Assumeremo chiunque, giovani o pensionati. Devono essere qualificati. Vanno benissimo gli specializzandi". Gallera replica cosi' alla polemica seguita alla richiesta regionale di richiamare in servizio medici pensionati per far fronte all'emergenza sanitaria. "Non e' un momento per fare polemiche - ha detto - ma che ognuno si metta a disposizione e si tiri su le maniche. Chiunque ha una competenza e vuole metterla a disposizione lo faccia"

Recuperati 50 posti per la terapia intensiva

La Regione Lombardia sta recuperando 50 posti letto in terapia intensiva per far fronte alle necessita' dell'epidemia di coronavirus. Lo ha affermato a SkyTg24 l'assessore al Welfare Giulio Gallera. "La Lombardia ha un buon numero di terapie intensive, 900 - ricorda - ai pazienti con coronavirus ne sono state destinate 121, ma i ricoveri sono gia' a 106. Ora stiamo recuperando altri 50 posti, approntando ventilatori portatili in ex blocchi operatori, poi abbiamo chiesto un aiuto al privato accreditato, che sta rispondendo molto positivamente. Oggi c'e' una riunione operativa con i direttori sanitari per individuare nuovi posti. Il sistema c'e', e' un sistema che sta reagendo molto bene, ampio e solido".

Stanziamento regionale di 40 milioni per gli ospedali

Le risorse per acquistare materiale negli ospedali "sono nostre risorse del sistema regionale, oggi portiamo in Giunta una delibera che prevede lo stanziamento di 40 milioni per l'acquisto di questi primi materiali" come "respiratori, letti e ciò che serve per i singoli ospedali". Lo ha detto a SkyTg24 l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Inoltre, "iniziamo a destinare 10 milioni di euro per l'assunzione del personale e questi sono i primi interventi che facciamo con le risorse nostre" ha aggiunto.

Gallera: "Over 65, state a casa due o tre settimane"

"E vero che la patologia ha una grossa diffusione ma il 50% la supera senza accorgersene e il 40% non ha gravi problemi. Però c'è un 10%, che è quello che va in terapia intensiva, e sono quasi tutte persone che hanno più di 65 anni. Quindi invito gli anziani a uscire il meno possibile nelle prossime due/tre settimane. Noi con i comuni stiamo coinvolgendo la protezione civile e il volontariato per portare da mangiare a casa sui modelli del piano caldo che fanno i comuni d'estate - ha aggiunto Gallera -. Quindi rimanete a casa, ci sarà un contatto dei servizi sociali per chi non ha la possibilità di avere qualcuno che lo aiuta. Non andate a giocare a bingo o a carte, rimanete in casa. E' importante per voi, per limitare di più la diffusione e per il nostro sistema sanitario".