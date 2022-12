Emiliano sulle Regionali in Lombardia: “Con il ballottaggio avremmo vinto"

"Io credo che la Lombardia sia contendibile, ho visto molto combattivi sia Moratti, sia Majorino. Naturalmente non c'è il ballottaggio in Lombardia, volevo ricordarlo a entrambi. Se ci fosse stato, avremmo vinto, ma purtroppo il ballottaggio non c'è e quindi bisogna evitare ciò che ha fatto il Pd alle politiche sbagliando la costruzione delle alleanze e regalando la vittoria, pur avendo una maggioranza netta rispetto al centrodestra".

Emiliano: "Non vorrei perdere occasione così importante in Lombardia"

Così il presidente di Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine del primo Festival delle Regioni e delle Province autonome in corso a Milano. "Non vorrei - conclude Emiliano - che sia perduta un'occasione così importante in Lombardia. Io ho solo detto che in un'elezione a turno unico andare con diversi candidati significa perdere".