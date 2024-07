Energia: Accordo tra Edison, Framatome e Politecnico su nucleare civile

Nucleare: Accordo tra Edison, Framatome e Politecnico per energia nucleare civile

Edison, Framatome e il Politecnico di Milano hanno firmato un importante accordo di cooperazione nel campo dell'energia nucleare civile. Questo partenariato mira a unire le rispettive competenze tecniche e conoscenze scientifiche per promuovere attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore nucleare.

Obiettivi dell'accordo

L'accordo prevede la realizzazione di programmi congiunti che includono tirocini, tesi di master e dottorato, oltre all'organizzazione di seminari, workshop e altre iniziative su temi tecnici di interesse comune. Inoltre, saranno organizzati incontri e corsi di formazione per facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché visite ai siti produttivi di Framatome, ai laboratori di ricerca del Politecnico di Milano e alle strutture di Edison.

Mottura (Edison): "Opportunità di formazione necessaria per lo sviluppo del nucleare"

Lorenzo Mottura, Executive Vice President di Strategia, Innovazione, Ricerca & Sviluppo e Digitale di Edison, ha sottolineato l'importanza dell'accordo per la formazione delle competenze necessarie allo sviluppo del nuovo nucleare in Italia. "Grazie a questa intesa, studenti e dottorandi del Politecnico avranno l'opportunità di accedere e interagire direttamente con Edison, un leader del settore energetico italiano, e Framatome, azienda di punta nello sviluppo della tecnologia nucleare."

Terrail (Framatome): "Accordo a beneficio degli studenti del Politecnico, eccellenza nel nucleare"

Elisabeth Terrail, Senior Executive Vice President di Risorse Umane di Framatome, ha evidenziato il ruolo del Politecnico di Milano come istituzione di eccellenza nell'ingegneria nucleare. "Questo accordo permetterà agli studenti di applicare le loro conoscenze a progetti reali, sostenendo sia la flotta nucleare esistente che lo sviluppo futuro dell'energia nucleare in Europa."

Politecnico, pioniere della formazione e della ricerca sul nucleare in Italia

Marco Ricotti, docente di ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, ha ricordato come l'istituto sia stato il primo in Italia a impegnarsi nella formazione e nella ricerca nel settore nucleare sin dagli anni '50. "Il Politecnico continua a rafforzare la sua attrattività verso le nuove generazioni e gli stakeholder industriali, triplicando gli iscritti negli ultimi cinque anni. Questo accordo contribuirà a sviluppare nuove tecnologie nucleari, fondamentali per affrontare le sfide energetiche in termini di sostenibilità ambientale, sicurezza strategica e impatto socio-economico."