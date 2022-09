Energia, Assolombarda: "Noi penalizzati, chiediamo misure forti"

"La competitività del nostro sistema è fortemente penalizzata dal costo dell'energia". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine di un incontro con il segretario del Pd, Enrico Letta, a Milano. "Quelli che trascinano il Paese - ha spiegato - si trovano in grande difficoltà, altre aziende si trovano a rischio di chiusura. In questo momento dobbiamo pensare a tutelare il sistema industriale, l'energia non e' un bene fungibile ed e' per questo che chiediamo misure forti come il tetto al prezzo del gas".

Spada: "Ci preoccupano temi inflazione e spread collegati a energia"

In aggiunta "il tema dell'inflazione e dello spread sono temi collegati all'energia e ci preoccupano molto". Tra le richieste dell'associazione e' "prioritario e' il tema dell'energia perche' abbiamo grandi difficolta'". Poi "il tema del lavoro, perche' ci troviamo ad affrontare un mismatch tra domanda e offerta, il tema dei giovani e delle donne, l'inclusione sono fondamentali; a livello locale portare avanti il tema dell'autonomia e della definizione della citta' metropolitana". Spada ha spiegato che il Pnrr "passa attraverso un piano di attuazione molto importante, le citta' grandi e strutturate hanno la possibilita' di metterlo a terra, quelle piu' piccole no. Servono degli enti piu' grandi e serve far funzionare le citta' metropolitane".