Energia, circa 40mila operatori per Gastech

Si è conclusa oggi Gastech 2022, la più grande mostra e conferenza globale per il gas naturale, il GNL, l'idrogeno, le soluzioni a basse emissioni di carbonio e le tecnologie per il clima.

39.467 professionisti internazionali del settore hanno affollato gli spazi di Gastech, esposizione ricca di innovazioni provenienti da tutta la filiera energetica globale. Più di 750 aziende espositrici hanno mostrato i loro prodotti all'avanguardia nel settore marittimo, della logistica e degli impianti.

Luca Palermo: "L’Italia è stato il Paese ospitante perfetto per questo importante evento mondiale"

“L’Italia è stato il Paese ospitante perfetto per questo importante evento mondiale che ha visto all’inaugurazione la presenza di 20 ministri dell’energia”, ha detto Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “Siamo lieti di aver contribuito, affiancando i nostri partner di dmg Events, attraverso le nostre strutture e i servizi, al dialogo fondamentale sulla direzione che prenderà l’intero comparto, guardando al futuro, alla ripresa economica e alla transizione energetica. Appuntamenti fieristici come Gastech confermano sempre più Milano, e la sua Fiera, come un hub internazionale in grado di offrire una piattaforma unica per ospitare eventi che guardano con attenzione a temi rilevanti di portata mondiale.Infine, la presenza in Italia di fiere come Gastech valorizza e accresce ulteriormente l’impatto economico diretto sul territorio”.