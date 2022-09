Energia, Fontana vede Bonomi: Europa agisca rapidamente



"Ieri sera ho incontrato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Sul tema dei costi dell'energia abbiamo condiviso la necessita' che l'Europa debba agire in tempi rapidissimi. Non si puo' piu' perdere neppure un giorno, servono soluzioni concrete e soprattutto in grado di produrre effetti immediati. Lo chiedono le imprese e le famiglie lombarde. Ma anche realta' preziose e indispensabili, come quelle del Terzo settore e del volontariato sempre piu' in difficolta'". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "In una situazione cosi' complicata, come sempre, la Lombardia fa squadra e lavora per cercare soluzioni a favore dei cittadini", conclude il governatore.