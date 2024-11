Al via "Energiesprong Milano" per la riqualificazione degli alloggi ERP con soluzioni a zero emissioni

A Milano ha ufficialmente preso il via il progetto “Energiesprong Milano”, un'iniziativa ambiziosa e innovativa per la riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP) gestiti dal Comune. Nato dalla collaborazione tra Fondazione Cariplo e il Comune di Milano, questo programma triennale punta a trasformare gli edifici ERP della città in strutture a zero emissioni, accelerando la transizione energetica e migliorando la qualità della vita degli abitanti.

Un modello Milano per la riqualificazione sostenibile

Il progetto si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana iniziato nel marzo 2023 e si propone di sviluppare un modello di riqualificazione ad alto impatto per il patrimonio edilizio milanese. Grazie alla collaborazione con Edera, una fondazione non profit nata per promuovere soluzioni innovative, “Energiesprong Milano” mira a fornire un nuovo approccio per riqualificare gli immobili pubblici, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dei costi.

Energiesprong, Bardelli: "Soluzioni a energia zero replicabili su larga scala"

Durante i “Renovation Days”, l’iniziativa è stata presentata alla presenza di Guido Bardelli, assessore alla Casa, Sergio Urbani, Direttore Generale di Fondazione Cariplo, e Thomas Miorin, Amministratore Delegato di Edera. L’obiettivo principale è trasformare gli alloggi ERP in strutture ad alta efficienza energetica, utilizzando tecnologie avanzate e processi industrializzati, in modo da ridurre tempi e costi di realizzazione. Secondo Bardelli, questo progetto rappresenta una grande opportunità per Milano, in quanto fornirà strumenti pratici e modelli di intervento ripetibili su larga scala per migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici.

La strategia di Edera per la Riqualificazione Rapida ed Efficiente

Edera adotterà un approccio di riqualificazione industrializzato e scalabile, che parte dall’analisi del patrimonio edilizio di Milano per progettare soluzioni specifiche per gruppi di edifici simili. Il progetto prevede la creazione di moduli abitativi temporanei e sostenibili, in grado di rispondere rapidamente a situazioni di emergenza abitativa. Grazie all’industrializzazione dei processi, sarà possibile realizzare questi alloggi in tempi molto ridotti rispetto all’edilizia tradizionale.

Tactical Housing: soluzioni temporanee e sostenibili

Tra le innovazioni proposte, il “Tactical Housing” è una soluzione abitativa temporanea, flessibile e a basso impatto ambientale. Questo modello permette di ridurre drasticamente i tempi di costruzione e di intervenire con maggiore agilità per rispondere a necessità urgenti di alloggio. Tale approccio si propone di migliorare la qualità della vita negli edifici ERP, garantendo una continuità abitativa per i residenti anche durante i lavori di ristrutturazione.

Sala: "Verso un’edilizia residenziale popolare innovativa"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha espresso pieno supporto per il progetto, definendolo “un approccio innovativo che può trasformare le abitazioni popolari in case a zero emissioni”. Sala ha ricordato come il piano straordinario per la casa si ponga l’obiettivo di recuperare e modernizzare circa 60mila alloggi popolari, intervenendo anche sull’efficientamento energetico e sugli impianti. Grazie a “Energiesprong Milano”, la città potrà adottare soluzioni prefabbricate per le facciate, materiali sostenibili e sistemi di riscaldamento intelligenti, riducendo i tempi e i costi degli interventi.

Kit operativi per la riqualificazione del patrimonio edilizio

Alla fine del progetto, il Comune di Milano riceverà due kit operativi per supportare l’implementazione della riqualificazione: uno per il “Strategic Retrofit” e uno per il “Tactical Housing”. Questi strumenti forniranno indicazioni tecniche e linee guida per l'adozione di modelli replicabili e scalabili, accompagnati dalla formazione necessaria per una gestione autonoma del piano di riqualificazione. Il progetto rappresenta un passo fondamentale verso una Milano più sostenibile, pronta a fare della riqualificazione energetica un modello per l’Italia e per l’Europa.