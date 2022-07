Eni Nigeria, pg Milano: questo processo non ha fondamento, deve finire oggi

Eni Nigeria, pg: questo processo non ha fondamento, deve finire oggi

La seconda sezione penale della Corte di Appello di Milano "ha preso atto della rinuncia" della procura generale ai motivi di appello del caso Eni-Shell/Nigeria. Lo ha detto il presidente del collegio Enrico Manzi dopo la fine dell'intervento del sostituto procuratore generale Celeste Gravina che ha chiesto a giudici di emettere una declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione di primo grado per tutti i 15 imputati.

Eni Nigeria, il processo va avanti solo per i soli fini civili

Con questa scelta della procura generale il processo di secondo grado va avanti solo per i soli fini civili per l'appello proposto dalla parte civile, ossia il governo federale della Nigeria, rappresentato in aula dall'avvocato Lucio Lucia. "Questo processo deve finire oggi perche' non ha fondamento". Lo ha affermato in aula il sostituto procuratore generale di Milano, Celestina Gravina, nel suo intervento con cui ha rinunciato a coltivare l'appello contro la sentenza di assoluzione di primo grado sul caso Eni-Shell/Nigeria. "Non c'e' prova della tangente, non c'e' prova dell'accordo corruttivo", ha aggiunto.