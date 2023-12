#Enjoy Snow, in Regione l'offerta delle montagne lombarde

Le Olimpiadi si avvicinano ed è sempre più una mission di Regione Lombardia promuovere gli sport della neve, avvicinare i giovani alle montagne e al cielo blu di Lombardia. Per questo Regione Lombardia ha organizzato #Enjoy Snow – Sport in vetta, un evento dedicato all’attività sportiva delle montagne lombarde, con un’attenzione particolare rivolta alle professioni e alla sicurezza per tutto ciò che riguarda la proposta degli sport invernali.

Sport invernali, l'eccellenza dell'offerta lombarda

Si è parlato dell’eccellenza dell’offerta lombarda per quanto riguarda gli sport invernali, con 900 km di piste, 27 stazioni, 223 impianti, tutti usufruibili con un unico skipass. Un vero paradiso per gli sciatori, che vuole essere sempre più accessibile a tutti, andando incontro alle necessità delle famiglie e offrendo facilitazioni per tutti i servizi. In quest’ottica è stata sottolineata l’importanza e l’assoluta originalità di SnowPass, il progetto dedicato ai giovani che permetterà agli under18 residenti in Lombardia di acquistare 2 Pass (5 euro l’uno) dal sito www.skipasslombardia.it da utilizzare per vivere giornate di sport e passione sulle piste lombarde. Per godersi a pieno la bellezza degli sport sulla neve e le giornate a sciare, anche le Scuole Sci (alpino e nordico) e Snowboard lombarde, coordinate dal Collegio dei Maestri di sci e dall’Associazione dei Maestri di Sci della Lombardia, offrono l’opportunità di usufruire di un accompagnamento e lezione al costo simbolico di 5 euro, per far sì che tutti possano scoprire l’emozione di sciare in totale sicurezza, accompagnati dai Professionisti della regione. Sempre dal sito www.skipasslombardia.it è possibile acquistare il Pass Maestri nel CLICK DAY previsto (dal 05.12 al 07.12), fino ad esaurimento voucher, e contattare direttamente le scuole sci aderenti.

Magoni: "Regione Lombardia riconosce lo sport come pilastro fondamentale"

Lara Magoni, Sottosegretario con delega Sport e Giovani ha sottolineato la centralità della promozione sportiva, soprattutto rivola alle giovani generazioni, per la Regione Lombardia: “La Regione e il suo Presidente Fontana riconoscono come pilastro fondamentale lo sport. Quella di oggi è una giornata molto importante per portare a conoscenza di tutto il territorio cosa si sta facendo. Quello lombardo è un territorio ricoperto per il 40% di montagna; in Lombardia si può di vivere la montagna a 360 °. Una montagna che si sta avvicinando con grandi eventi sportivi verso le Olimpiadi, che ci porteranno a Bormio per la Coppa del mondo di sci, ma non solo: a gennaio con i Winter masters Games, quindi i campionati del mondo dei trapiantati e tante gare paralimpiche in Val di Scalve. Ma per Regione Lombardia è fondamentale anche avvicinare i nostri figli under 18 alle montagne, per avere la consapevolezza di crescere innanzitutto sportivi, in salute. Una promozione che vede un costo simbolico di 5 per lo Ski pass e anche per una lezione di sci, per acquistare questo voucher basta andare sul sito skipasslombardia.it. C’è poi il tema, a noi caro, dell’inclusione. Lombardia è la prima regione in Italia che ha messo in campo un milione di euro per poter acquistare ausili e protesi necessari per avvicinarsi all’attività sportiva. Regione Lombardia conferma l’impegno per il sostegno dello sport e della montagna, per permettere a tutti i cittadini di vivere le proprie passioni in sicurezza”.

Sport invernali, la tavola rotonda in Regione Lombardia

La tavola rotonda è stata occasione per sottolineare anche il ruolo dei Maestri di Sci e delle Scuole di Sci in Lombardia, come ribadito da Gloria Carletti, Presidente collegio maestri di sci della Lombardia: “I maestri di sci sono i professionisti della montagna; quindi, oltre a insegnare a sciare sanno far avvicinare all'ambiente nel miglior modo nel segno del rispetto e della sicurezza. La montagna, è importante che si sappia, non è pericolosa, ma bisogna saperla approcciare. Non è una cosa banale: la montagna è un ambiente che richiede preparazione per affrontare circostanze diverse”.

Forte è l’impegno per l’incentivazione della pratica sportiva nei giovani attraverso attività di promozione dedicate; la collaborazione tra FISI e Regione Lombardia per il sostegno della promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazione sportive in accompagnamento al percorso olimpico; la collaborazione con le altre regioni europee e il progetto “Ski-Ability” per lo studio ed il miglioramento dell’accessibilità nei comprensori sciistici e la pratica sportiva dello sci per i soggetti con disabilità.

Infine, il tema della montagna come ambiante complesso, da vivere con consapevolezza e in sicurezza. Giacomo Zamperini, Presidente della Commissione Montagna ha posto l’accento sulla necessitò di una visione che faccia apprezzare la montagna in tutte le sue caratteristiche, che vanno oltre l’attività sportiva: “Non è soltanto lo sport a essere importante per la montagna. Anche la valorizzazione dei territori montani con il loro turismo lento, inclusivo e accessibile, permetterà - anche in vista delle Olimpiadi - di far conoscere luoghi e persone in tutta la loro, la loro autenticità, nelle loro tradizioni, nei loro patrimoni immateriali. Questo è lo scopo che ci siamo prefissati come Regione Lombardia: far conoscere la montagna per come è autenticamente. Ci sta a cuore particolarmente il tema dell’accessibilità, intesa però come consapevolezza dei propri limiti.”

Lo SkiPass Lombardia in breve

Skipasslombardia è una tessera valida in tutte le stazioni lombarde, richiedibile dai clienti dal sito e poi attivabile in diverse modalità, sia come Stagionale che in modalità PayPerUse. La tessera permette di fruire dell’amplissima offerta lombarda, dalle Prealpi con le stazioni di prossimità, fino ai grandi resort delle alpi lombarde. I 27 resort lombardi, riuniti in SkipassLombardia, rappresentano quasi 1.000 km di piste, danno da lavorare direttamente e indirettamente a più di 3.000 persone, per un indotto complessivo stimato di oltre 1,2 miliardi € in Lombardia. Contatti: Direttore direzione@anefskilombardia.it