Enrico Pazzali rieletto nel board di Ufi: l'associazione mondiale delle fiere

Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, è stato rieletto nel Board of Directors di Ufi - The Global Association of the Exhibition Industry, l'associazione globale che rappresenta il settore fieristico. Il mandato avrà durata triennale e inizierà dopo l'Assemblea Generale dell'associazione, che si terrà il prossimo 1° novembre a Las Vegas (USA), in occasione del congresso dell'associazione.

Pazzali: "Accolgo con grande soddisfazione questa riconferma che è una opportunità per tutto il settore fieristico italiano"

"Con grande soddisfazione - ha dichiarato Enrico Pazzali - accolgo questa riconferma che è una opportunità per tutto il settore fieristico italiano. La capacità di fare sistema con tutti gli attori internazionali presenti in questa associazione, che abbiamo già sperimentato in questi anni, ci rende piu' forti nel portare avanti il nostro ruolo nell'economia mondiale. Le fiere - ha infine concluso - si confermano partner per lo sviluppo della nostra industria favorendo l'internazionalizzazione e l'innovazione".