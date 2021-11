Epam: Lino Stoppani rieletto presidente

Produttività, attrattività: su questi temi si gioca la piena ripresa dei pubblici esercizi. Lo sottolinea Lino Stoppani rieletto dal Consiglio direttivo presidente di Epam (Confcommercio Milano). Vicepresidente vicario dell’Associazione è Fabio Acampora.

“Il problema della produttività – afferma Stoppani – scoraggia gli investimenti, impedisce migliori retribuzioni. Quello dell’attrattività proietta un’immagine distorta del settore, non reputato sufficientemente rassicurante per investire nelle sue professioni, creando grandi incognite anche per il mantenimento e rafforzamento del capitale umano attualmente impiegato. Se a ciò si aggiungono l’incertezza delle prospettive post-Covid e le distorsioni create da generose politiche di sussidio, ecco spiegate le crescenti difficoltà di reperire risorse umane adeguate per i pubblici esercizi”.

“Sul breve periodo – prosegue Stoppani – occorreranno interventi di decontribuzione dei salari, almeno sino alla fine della crisi pandemica, e sarebbe opportuno aumentare le quote di immigrazione da Paesi terzi per tutte quelle mansioni – lavapiatti, fattorini, magazzinieri – comunque indispensabili a far funzionare le imprese”.

Stoppani chiede che si continui nel 2002 con le facilitazioni delle pratiche di occupazione del suolo pubblico a Milano per i pubblici esercizi (interessate, quest’anno, circa 3.500 imprese): “Lo sviluppo dei plateatici – afferma – è un’eredità positiva della stagione pandemica non solo per i benefici agli operatori e per la maggiore sicurezza sanitaria che garantiscono, ma perché hanno consentito di rivitalizzare e accendere molte zone di Milano favorendo decoro, animazione, aggregazioni”.

“Le difficoltà dei pubblici esercizi sono state fortissime per la pandemia: la scelta urbana di maggior socialità va difesa e meglio regolamentata. Non mancano, ovviamente – rileva Stoppani - problemi di convivenza fra residenti e gestori, da risolvere auspicabilmente sempre con il dialogo ed interventi mirati”.

“Queste criticità – prosegue Stoppani – sono aggravate dagli episodi di ‘mala movida’ sui quali Epam è molto attenta. Gli effetti della ‘mala movida’ danneggiano anche gli operatori commerciali e costituiscono una ferita aperta. Occorre un costante presidio del territorio da parte delle Forze dell’ordine finalizzato anche a contrastare l’abusivismo incontrollato nella vendita di alcolici, che favorisce gli eccessi”.

Stoppani conferma l’impegno di Epam nel Patto sulla movida firmato con il Prefetto e il Sindaco: “un’intesa che coinvolge tutti gli Attori Sociali e definisce azioni per contrastare gli eccessi ed avere vie e piazze più sicure individuando anche iniziative pratiche di sensibilizzazione mirate ad avvicinare i giovani per una modalità di divertimento più consapevole e responsabile”. E auspica che il Comune riprenda il Regolamento, approvato dalla precedente Giunta, ma non ratificato dal Consiglio Comunale, con la programmazione di aperture dei locali in alcune zone della città: “non sono state d’aiuto – conclude Stoppani - le spinte di liberalizzazione che hanno portato, prima del Covid, a un eccesso di offerta di pubblici esercizi sul territorio. Con danni alla città: perché questo sviluppo è stato gestito senza una preventiva valutazione di impatto ambientale e sostenibilità sociale”.

Commercio, Gabriel Meghnagi rieletto presidente di Ascobaires

Riconferma anche per Ascobaires, l’Associazione di via di corso Buenos Aires aderente a Confcommercio Milano: confermato alla guida Gabriel Meghnagi. “Corso Buenos Aires – afferma Meghnagi – conferma tutta la sua rilevanza come centro commerciale a cielo aperto fra i più grandi e attrattivi d’Europa. Proseguiremo nell’impegno di valorizzarlo ulteriormente guardando con attenzione al progetto di riqualificazione di piazzale Loreto e mantenendo costante, assieme a Confcommercio Milano, il confronto con il Comune su mobilità e riqualificazione urbana”. “Molto importante in questo senso – aggiunge Meghnagi che è presidente della Rete associativa vie di Confcommercio Milano – sarà il rafforzamento del ruolo del Distretto del commercio”