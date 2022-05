Epatite, Moratti: "Causa non nota ma siamo attrezzati"

Dopo i 9 casi di epatite acuta che hanno colpito 9 bambini in Lombardia, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha spiegato oggi che "la causa non è nota e che "stiamo lavorando a livello epidemiologico per capire quale potrebbe essere".

Moratti: "Forma non nota in nessun paese dell'Europa"

Intervenuta a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Paolo di Milano, Moratti ha aggiunto: "E' una forma non nota in nessun paese dell'Europa, ma siamo attrezzati per seguirla".

Epatite, dove si sono manifestati i nove casi in Lombardia

Dei nove casi, sette casi hanno riguardato bambini tra 0-4 anni, 1 tra 5-9 anni e 1 con più di 10 anni; 1 paziente è stato trapiantato, 1 ha un esito in attenzione, gli altri hanno esiti non gravi (dimessi o in miglioramento). “E’ in corso – ha spiegato Moratti - un’attenta sorveglianza epidemiologica volta ad ottimizzare la sorveglianza di eventuali nuovi casi di epatite acuta nella popolazione pediatrica. La rete dei laboratori ha definito un protocollo per l’effettuazione degli accertamenti di laboratorio (esami per la definizione di caso e accertamenti virologici da eseguire, materiale biologico da indagare) al fine di uniformare i comportamenti e ottimizzare la rete della sorveglianza. Il gruppo di lavoro ha stabilito una serie di parametri di laboratorio che devono essere richiesti in caso di sospetta epatite, tra cui l’identificazione dei comuni virus epatotropi e in particolare degli adenovirus.