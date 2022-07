Era accusato di aver ucciso il figlio di 7 anni: suicida in carcere

Davide Paitoni, accusato di aver ucciso il figlio Daniele di sette anni a Morazzone, provincia di Varese, l'1 gennaio scorso, si e' suicidato nella sua cella nel carcere di San Vittore. Lo comunica in una nota la procura di Varese. Il 6 luglio gli era stato notificato l'avviso di conclusione indagini per l'omicidio del figlio e domani era fissata la discussione con giudizio abbreviato in un altro procedimento a suo carico, per il per tentato omicidio di un collega di lavoro. Ieri il giudice aveva negato la perizia psichiatrica a Paitoni, stabilendo che le modalita' con cui commise il reato erano talmente chiare da non rendere necessario l'esame.

Paitoni: domani ci sarebbe stata la discussione per il tentato omicidio di un collega

"Il 6 luglio gli era stato notificato l'avviso di conclusione indagini in relazione all'omicidio del figlio e domani era fissata la discussione con giudizio abbreviato nel procedimento per tentato omicidio di un collega di lavoro". Lo spiega in una nota il procuratore di Varese Daniela Borgonovo.