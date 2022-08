Era ai domiciliari per stalking, gli agenti lo fermano in moto senza casco

Era in sella al suo scooter, senza indossare il casco, e con il proprio cane al seguito. In realtaà doveva essere a casa perché agli arresti domiciliari. E' stato controllato eri, nei pressi di piazza Trivulzio, ad Agrate Brianza (Monza e Brianza).

Ora dovrà anche rispondere di evasione

L'uomo, 46 anni, residente in città era noto ai carabinieri che hanno rilevato come pochi giorni prima fosse stato sottoposto ai domiciliari in seguito ad un aggravamento della misura per atti persecutori nei confronti della ex compagna. Il 46enne, fermato dai militari della Stazione di Agrate Brianza e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Vimercate, è stato accompagnato in caserma ad Agrate dove, al termine dei controlli, è arrestato. Su disposizione del giudice e' stato posto nuovamente ai domiciliari e ora dovra' rispondere anche di evasione.