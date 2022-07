Era diventato il ritrovo dei pregiudicati, Polizia sospende bar a Legnano

La Polizia di Stato ha sospeso per 15 giorni la licenza al 'Lucy Bar' di Legnano, in provincia di Milano. Il provvedimento, disposto dal Questore Giuseppe Petronzi, e' stato notificato ieri dai poliziotti del Commissariato di Legnano.

Un uomo ha aggredito uno degli agenti intervenuti

Secondo le indagini, da agosto 2021 a giugno 2022 il locale è stato abituale luogo di ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia. A giugno 2022 gli agenti del Commissariato Legnano hanno effettuato un controllo poiché all'esterno del locale vi erano diversi ragazzi in stato di alterazione alcolica. All'interno dell'esercizio, i poliziotti hanno notato un uomo che discuteva animatamente con la titolare per poi aggredire uno degli agenti intervenuti, il quale ha riportato una prognosi di 7 giorni. L'aggressore e' stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.