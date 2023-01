Era ricercato da marzo: polizia di Milano arresta narcos in Spagna

La Polizia di Stato di Milano ha catturato in Spagna un cittadino greco di 30 anni ritenuto essere un trafficante internazionale partecipe a una radicata associazione a delinquere, operante in tutta Italia, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La sera del 2 gennaio, gli agenti della Squadra Mobile milanese, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, della Direzione Centrale Servizi Antidroga e della polizia spagnola, lo hanno arrestato a Barcellona. L'uomo si era sottratto all'arresto lo scorso 11 maggio, nell'ambito di una operazione condotta dalla Dda milanese che aveva portato all'esecuzione di 31 misure restrittive.

Al vertice della rete del capoluogo lombardo vi erano due milanesi, uno dei quali tuttora ricercato dalla Polizia di Stato

La Squadra mobile aveva disarticolato un’organizzazione internazionale di narcotrafficanti facenti capo a un imprenditore d’arte pregiudicato, attualmente latitante, che aveva messo a punto una fitta rete di trafficanti locali su gran parte del territorio italiano. Al vertice della rete del capoluogo lombardo vi erano due milanesi, uno dei quali tuttora ricercato dalla Polizia di Stato.Il cittadino greco arrestato in Spagna, dove si era rifugiato utilizzando false generalità, è accusato di avere gestito i traffici sul territorio romano e in diverse occasioni, attraverso numerosi corrieri, di avere ritirato ingenti quantitativi di droga nel capoluogo milanese destinati al mercato della Capitale. Il 30enne, risultato trafficante internazionale di particolare caratura, nel 2018 fu arrestato in Perù perché coinvolto in un’importazione di 291 kg di cocaina.