Eredità di Lady Gucci, il pm insiste: "Imputati a processo"

Rinvio a giudizio per i sei imputati nel caso della gestione del patrimonio di svariati milioni di euro lasciato in eredità da Silvana Barbieri alla figlia Patrizia Reggiani, la vedova dell'imprenditore della moda Maurizio Gucci. Questa la richiesta della procura di Milano. Come riferisce Ansa, a ribadire l'istanza di processo è stata giovedì 25 gennaio il pm Michela Bordieri, titolare dell'indagine, durante l'udienza preliminare che si sta celebrando davanti al gup Alberto Carboni. Il quale ha escluso come parti civili le figlie di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, Allegra e Alessandra che con la loro denuncia hanno fatto scattare l'inchiesta.

Gli imputati al processo sull'eredità di Patrizia Reggiani

Mentre in due hanno già patteggiato, tra gli imputati ci sono Loredana Canò, la compagna di cella di Lady Gucci poi diventata amica e assistente, l'avvocato Maurizio Giani e Marco Chiesa, ai tempi rispettivamente legale e consulente finanziario di Silvana Barbieri, morta nel 2019. Si ritorna in aula il prossimo 23 febbraio. Patrizia Reggiani è stata condannata a 26 anni, di cui 17 trascorsi a San Vittore, per l'omicidio del marito nel '95.