Eredità Lady Gucci, a giudizio la sua ex compagna di cella

Quattro rinvii a giudizio, tra cui Loredana Canò, il proscioglimento di Marco Riva e l'assoluzione dell'avvocato Maurizio Giani. E' quanto ha stabilito il gup Alberto Carboni all'esito dell'udienza preliminare del procedimento sulla presunta distrazione dei beni dell'eredita' di Patrizia Reggiani approfittando dello suo stato di fragilita' psichica. Il prossimo 6 giugno davanti ai giudici della settima sezione penale del Tribunale compariranno oltre all'ex compagna di cella della vedova Gucci anche i professionisti Marco Chiesa, Mario Wiel Marin e Marco Moroni imputati, a vario titolo, di circonvenzione di persona incapace pluriaggravata, furto, peculato e corruzione per l'esercizio della funzione.

Eredità Lady Gucci, assolto il legale Maurizio Giani

Il giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere per Riva, attuale presidente del Coni Lombardo, per il fatto "non costituisce reato" al quale era contestato dalla pm Michela Bordieri e la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano di aver partecipato alla spoliazione del patrimonio ereditato dal madre Silvana Barbieri. Assolto nel merito, invece, il legale Maurizio Giani, che veniva nominato prima procuratore generale e poi esecutore testamentario da Barbieri.