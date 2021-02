Eros Ramazzotti "pedina" i paparazzi a Milano. VIDEO

Eros Ramazzotti "pedina" i paparazzi a Milano

Contro-pedinamento di Eros Ramazzotti a Milano nei confronti di alcuni paparazzi che erano appostati per rubare uno scatto al celebre cantante, la cui riservatezza è altrettanto nota. Nella giornata di ieri Ramazzotti ha scelto di passare al contrattacco con ironia, come ha lui stesso documentato sul proprio canale Instagram. "Paparazzi a Milano, guarda lì", ha infatti scherzato sui social. Avvistati i fotografi, il cantante ha preso il proprio telefonino e ha iniziato a filmarli avvicinandosi a loro, in un curioso ribaltamento dei ruoli. I paparazzi si sono dispersi, stando di fatto al gioco che si è concluso tra pacche sulle spalle e amichevoli saluti.