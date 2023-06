Erp - finanza di progetto: convegno di Fratelli d'Italia a Milano

“Edilizia residenziale pubblica. Finanza di Progetto (criticità e opportunità)”: se ne parlerà lunedì 12 giugno alle ore 17 in Sala Pirelli (via Fabio Filzi 22) al convegno organizzato dal Gruppo Consiliare Regione Lombardia di Fratelli d’Italia in collaborazione con il Coordinamento Città di Milano e il Dipartimento Urbanistica Territorio e Politiche abitative. Sarà l’occasione per analizzare le criticità dell’Edilizia residenziale pubblica a Milano e in Lombardia e discutere le possibili soluzioni e proposte. In particolare, gli obiettivi che Fratelli d’Italia intende perseguire sono il miglioramento della qualità dell’abitare, la valorizzazione del patrimonio immobiliare, la riduzione dei consumi energetici, la dotazione di servizi ed attrezzature generali nei quartieri, l’aumento della quantità di edilizia per tutte le classi sociali, il miglioramento dell’accesso all’Erp.

Il ministro Santanchè apre i lavori assieme a Fontana

Prestigiosi i nomi dei relatori e degli ospiti presenti. Ad aprire i lavori ci saranno il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’onorevole Stefano Maullu, coordinatore cittadino di Fdi, il capogruppo di Fdi in consiglio regionale Cristian Garavaglia e l’assessore regionale alla Sicurezza e protezione civile Romano La Russa. Ad introdurre il dibattito l’Architetto Maurizio Iennaco, responsabile del Dipartimento Urbanistica di Fdi Milano e Paolo Franco, assessore regionale alla Casa e Housing sociale.

Gli interventi sull'edilizia residenziale pubblica e sugli aspetti politici e legislativi

Seguiranno due panel di discussione moderati da Alessandro Galimberti, giornalista del Sole 24 Ore: il primo affronterà il tema Erp da un punto di vista politico e progettuale e vedrà la partecipazione di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti, del senatore Mario Mantovani, dell’Ingegnere Gianni Verga del Collegio Ingeneri/Architetti di Milano), di Guido Ghirardi, presidente di E-Smart, dell’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia Franco Lucente, del capogruppo Fdi in consiglio comunale Riccardo Truppo e dell’architetto Dante Benini, responsabile del Dipartimento di Urbanistica Fdi di Regione Lombardia.

Il secondo panel, invece, completerà i lavori affrontando gli aspetti politici e legislativi con il viceministro Maurizio Leo, il sottosegretario del ministero delle Finanze Lucia Albano, l’Ingegnere Regina De Albertis, Presidente Ance Milano-Lodi-Monza-Brianza, l’Avvocato Antonio Belvedere dello studio Belvedere-Inzaghi &Partners, l’Ingegnere Davide Albertini Petroni, Presidente di Assoimmobiliare, l’Architetto Giordana Ferri, Direttore esecutivo Fondazione Housing Sociale e l’onorevole Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.