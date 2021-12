ERP, Maran: "Uscire dalla logica di vendere per fare manutenzione"

ERP, Maran: manca una politica della casa

L'uscita del bando Aler per la vendita di alcuni lotti nelle case popolari solleva il dibattito sulla gestione delle residenze stesse. Per l'assessore alla Casa, Pierfrancesco Maran, è fondamentale "uscire dalla logica di vendere case popolari per finanziare la manutenzione".

"È uscito un nuovo bando di Aler che mette in vendita una trentina di alloggi con base d'asta complessiva di circa 2.5 milioni di euro. Questi introiti saranno verosimilmente utilizzati per appianare le spese dell'ente e contribuire alla manutenzione del resto del patrimonio. Più volte l'anno escono bandi Aler di questo tipo. In generale nessuna famiglia o azienda, se non in condizioni disperate, vende case per mantenere il resto del patrimonio ma questo è lo specchio di un sistema che, negli ultimi 3 decenni, ha visto - senza alcun dibattito politico - cedere il 30% del patrimonio di case popolari per finanziare una manutenzione che, a conti fatti, possiamo dire che è stata comunque insufficiente. E non è, evidentemente, un tema di critica ad Aler, perché è l'assenza di una politica pubblica della casa, a livello nazionale e regionale, ad aver creato questa come principale leva di finanziamento (fino a quando non finiscono le case da vendere ovviamente)" scrive Maran su FB.

Case popolari, Maran: no a prese di posizione, ma serve riflettere

"Quando si parla di nuovo modello di gestione è innanzitutto necessario superare questa logica e prevedere un meccanismo che possa finanziare una gestione a lungo termine di un patrimonio di dimensione equiparabili all'attuale. Non significa in alcun modo prendere posizioni ideologiche del tipo "no alle vendite" ma anzi riflettere in chiave riformista su come dare un futuro a gestione ed investimenti rispondendo ad alcune domande: si possono costruire nuove case popolari? Si possono acquistare appartamenti sul libero mercato da destinare al sociale anche tramite convenzioni urbanistiche? Ha senso agganciare progressivamente alle case popolari anche una quota di edilizia convenzionata che garantisce la sostenibilità economica del sistema? Le aree pubbliche a gara devono avere l'obiettivo di massimizzare gli utili o di offrire opportunità abitative popolari e di edilizia convenzionata?", spiega Maran.

"Di questo ho provato ad iniziare a parlare alla presentazione delle attività dell'assessorato che ho fatto allo Spazio Meet lunedì 29 novembre scorso e, son certo, entreremo nel merito nel mese di gennaio anche portando la discussione nelle sedi istituzionali, come la commissione casa del Comune presieduta da Federico Bottelli, con proposte operative perché il problema non è Aler si o Aler no, ma che case popolari avremo nel 2050", aggiunge l'assessore alla Casa che conclude segnando i riferimenti al bando Aler, "per chi fosse interessato ad acquistare le case messe in vendita da Aler a Milano, Corsico e in altri comuni il link è qui: https://alermipianovendite.it/asta-alloggi-20-gennaio-2022/"