Errore umano in Stazione Centrale. Traffico in tilt sulla rete

Il traffico ferroviario è in tilt. La causa accertata è un errore umano di un macchinista di Trenord che ha causato il blocco di un treno. E questo ha mandato in tilt l’intero sistema con ritardi fino a due ore e cancellazione di convogli. Ma l’errore è assolutamente umano secondo fonti qualificate di Affaritaliani.it Milano.

Rfi: "I tecnici sono al lavoro, circolazione perturbata per le prossime ore"

Secondo quanto riporta l'Ansa, il treno di Trenord in manovra, senza passeggeri, ha superato un tronchino di sicurezza alla Stazione Centrale di Milano intorno alle 15:10 provocando danni alla linea elettrica e causando rallentamenti sulla linea. I treni sulla direttrice Torino-Roma non arrivano in Centrale mentre quelli fra Torino e Venezia fermano a Certosa e Lambrate. "I tecnici di RFI sono al lavoro ma la circolazione - fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana - resterà perturbata per le prossime ore".